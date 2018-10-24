Сергей Жуков в Instagram рассказал о любви к чтению книг современных писателей

Сергей Жуков признался, что во время перелетов и гастролей перечитал множество детективов Дарьи Донцовой, а также ему очень нравятся такие писатели как Сергей Минаев, Борис Акунин, Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин. Однако в списке любимых книг Жукова есть и сложная литература, которая заставила его посмотреть на окружающий мир другими глазами. Это романы английского писателя Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» и «Волхв». Также Сергей Жуков настоятельно рекомендует к прочтению «антиутопию» Джорджа Оруэла «1984», где подробно описываются гибридные войны, которые можно наблюдать в нынешней современности.Артист также подчеркнул, что именно напечатанная книга имеет необъяснимую магию в отличие от цифровых технологий. Его дети читают только бумажные книги в мягком или твердом переплете.