Пьер Андюран принес Виктории Боне публичные извинения за обвинение во лжи и фальши

У меня два года тишины в личной жизни. Для Пьера была своя история. Он мне заплатил 500 тысяч долларов, чтобы я показала его миру. Столько мероприятий мы посетили, столько работы проделано», - призналась она.

«Я никогда не комментировала свои отношения с Пьером, его имя последний раз упоминалось мной в середине лета, больше я о нем не говорила. У него, я надеюсь, хватит совести извиниться за свои слова», - заявила Виктория.

«Теперь некоторые люди говорят мне, что Виктория на самом деле ничего такого не говорила, просто ее недоброжелатели вырвали слова из контекста. Если это так, то я извиняюсь перед ней за любой причиненный вред. Я бы предпочел сохранить теплые отношения и помнить только хорошие моменты», - сообщил бизнесмен.





Эти слова дошли до ушей самого мужчины, и он счел нужным прокомментировать их. В частности, он опроверг информацию о том, что платил девушке за выход с нею на публику и даже признался, что наоборот просил Вику не рассказывать ничего об их отношениях прессе, так как он уважаемый бизнесмен и лишние разговоры в прессе ему ни к чему.Однако Боня сделала все по-своему, а потому Пьер назвал ее «лживым и фальшивым человеком», не желая иметь больше ничего общего с ней.Бывшую звезду реалити-шоу задели оскорбления экс-возлюбленного, поскольку, по ее мнению, он повелся на провокацию, не выяснив всей правды. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала ролик, в котором объяснила публике, что речь шла вовсе не об Андюране и вообще ее слова в прессе перевернули с ног на голову.Судя по всему, ролик просмотрел сам Пьер, поскольку через короткое время он сменил свой гнев на милость, предположив, что слова бывшей избранницы действительно могли неправильно интерпретировать.Андюран подчеркнул, что впредь будет сохранять нейтралитет во всех скандальных историях, связанных с его именем, а также намерен больше не комментировать роман с российской телезвездой.Стоит отметить, что сейчас 41-летний французский миллиардер находится в статусе холостяка и его это абсолютно устраивает. Он воспитывает дочь, появившуюся на свет в браке с моделью Евгенией Слюсаренко, а потому женского внимания у него в жизни предостаточно.