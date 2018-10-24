В Москве Роспотребнадзор нашел нарушения во всех точках продажи шаурмы





Отмечается, что специалисты исследовали как сырье, так и готовую продукцию. В ларьках были обнаружены золотистый стафилоккок и общая антисанитария. Также во многих точках не было документов, подтверждающих качество продукции, отсутствовали раковины для мытья рук и инвентаря, а повара работали без спецодежды и одноразовых перчаток.В общей сложности было составлено 293 протокола об административном правонарушении. 202 из них касались временного запрета на осуществление деятельности. По выявленным фактам были составлены обращения в прокуратуру.До этого активисты «Безопасной столицы» намеревались обратиться в Роспотребнадзор с просьбой проведения совместного рейда по киоскам с шаурмой. Самостоятельно организация провела более 40 экспертиз. Во всех образцах была обнаружена кишечная палочка, а содержание микрофлоры было превышено в несколько раз. В отдельных случаях были найдены палочки сальмонеллы и стафилококка.