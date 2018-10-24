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Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное» фото в поддержку борьбы с раком груди

Актриса Екатерина Шпица в своем Instagram-аккаунте обнародовала черно-белое фото, на котором запечатлена обнаженной. Звезда опубликовала снимок в поддержку женщин, которые борются с раком молочной железы.

Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное» фото в поддержку борьбы с раком груди


В комментариях кинозвезда сказала, что октябрь – это месяц розовой ленточки, в котором происходит ряд мероприятий, посвященных онкологическому недугу. Таким образом, Екатерина Шпица хотела привлечь внимание девушек и женщин к маммографии, с помощью которой можно вовремя обнаружить и предотвратить развитие рака груди. Пост знаменитости в течение суток собрал свыше 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 100 комментариев.

Фолловеры поблагодарили актрису за то, что она предоставила им такую информацию, так как сейчас данное заболевание очень распространено во всем мире. Множество поклонников отметили внешность Екатерины Шпицы, назвав ее «красавицей», «милой» и «привлекательной».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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