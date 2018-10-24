Группа компаний «АТС» презентовала двухтопливный универсал LADA Largus на бензине либо метане





Данное авто фактически повторяет вариант, который в 2019 году должны запустить в серийное производство. Выпуск битопливной модели будет налажен в рамках площадок ГК «АТС» на территории тольяттинского технопарка «Жигулевская долина». Там сейчас собирают версию LADA Vesta CNG. В подкапотном пространстве метанового LADA Largus расположен силовой агрегат на 106 лошадиных сил. В действие мотор приводится МКПП. Количество вариантов исполнения универсала анонсируют при начале продаж.«АТС» ранее показала экспериментальный автомобиль LADA Largus. Авто ездит на бензине, метане, пропане. Бензобак находится на прежнем месте. В автомобиле вместо запаски размещается баллон с пропаном. Баллон с метаном установили у задней стенки LADA Largus. Фургон может преодолевать расстояние в 1 300 км.