АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у Ольги Бузовой вокала «просто нет»

Звездный продюсер Лина Арифулина в интервью рассказала о своем отношении к отечественному шоу-бизнесу и работе современных продюсеров в частности.

Так она отметила замечательную работу продюсера Ольги Бузовой, карьера которой во многом построена на грамотном хайпе.

Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у Ольги Бузовой вокала «просто нет»

Арифулина сожалеет, что нынешний шоу-биз переживает кризис и виной тому не отсутствие талантов, а застой в самой работе индустрии и нежелании ее менять. На российской эстраде наблюдаются одни и те же артисты с одним и тем же репертуаром, работающие по-старинке.

Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у Ольги Бузовой вокала «просто нет»

Лина Арифулина особо отметила отличную работу продюсеров Ольги Бузовой, которая вызывает восхищение прежде всего не вокальным талантом, а трудолюбием.

Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у Ольги Бузовой вокала «просто нет»

Также Арифулина предрекла долгую славу Ольге, которая помимо пения связана и с другими проектами. Продюсер отметила, что дальше могут быть свадьба, дети, детский сад и прочая «бесконечная история».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили редкий феномен на луне Сатурна
«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил
Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в
Эксперты Академии геополитических наук
Строители подняли из воды съехавший пролет
Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана
Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова
Психологи назвали лучшие мобильные приложения для
Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram
Ревизоры обнаружили в NASA недостачу важных
Певицу Зару в новом образе фанаты сравнили со
Сергей Жуков в Instagram рассказал о любви к
В Москве Роспотребнадзор нашел нарушения во всех
Пьер Андюран принес Виктории Боне публичные
Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла
Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное»
Группа компаний «АТС» презентовала двухтопливный
Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у
Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей по
Черный и серебристый оттенки лидируют среди
В Иркутске водитель автомобиля ВАЗ скончался под
Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой
Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил
Перед приближающимся Хэллоуином ученые
На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей
Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного
В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
Просмотреть все новости