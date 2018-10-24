Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у Ольги Бузовой вокала «просто нет»





Так она отметила замечательную работу продюсера Ольги Бузовой, карьера которой во многом построена на грамотном хайпе.Арифулина сожалеет, что нынешний шоу-биз переживает кризис и виной тому не отсутствие талантов, а застой в самой работе индустрии и нежелании ее менять. На российской эстраде наблюдаются одни и те же артисты с одним и тем же репертуаром, работающие по-старинке.Лина Арифулина особо отметила отличную работу продюсеров Ольги Бузовой, которая вызывает восхищение прежде всего не вокальным талантом, а трудолюбием.Также Арифулина предрекла долгую славу Ольге, которая помимо пения связана и с другими проектами. Продюсер отметила, что дальше могут быть свадьба, дети, детский сад и прочая «бесконечная история».