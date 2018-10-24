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В Иркутске водитель автомобиля ВАЗ скончался под колесами грузовика

В Иркутске 24 октября зафиксировано ДТП, в ходе которого водитель автомобиля ВАЗ скончался под колесами грузовика На текущий момент подробности случившегося устанавливаются.
В Иркутске водитель автомобиля ВАЗ скончался под колесами грузовика


В первой половине дня в Усольском районе рядом с селом Сосновка зафиксировано ДТП со смертельным исходом для одного из участников. По непроверенным данным, столкновение произошло по причине первого снега, благодаря чему дорога стала скользкой. Эксперты полагают, что водитель грузового автомобиля не сумел его контролировать и, в итоге, вылетел на полосу встречного движения, благодаря чему и произошло столкновение. Отмечается, что сила удара была так велика, что водитель легкового автомобиля умер на месте.

Прибывшие на место ДТП врачи лишь констатировали смерть человека внутри ВАЗа. Сотрудники местной полиции выясняют обстоятельства, а также причины случившегося ДТП.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:40

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