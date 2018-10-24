Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с маленьким сыном

Анна Седокова спрашивала у сына, как «говорят» те или иные животные, а он издавал похожие звуки. Многодетная мать считает, что самым смешным словом, которое говорит ее малыш - «автобус». Звезда написала в посте, что удивляется, какими разными рождаются люди. По словам артистки, ее годовалый наследник обожает мячи и машинки. Певица думает отдавать Гектора в детсад на несколько часов, потому что он крайне любит общение. Звезда попросила подписчиков рассказать, нравится ли их малышам играться с другими детьми.Видео знаменитости в течение трех часов собрало свыше 281 тысячи просмотров. Многие фолловеры заявили, что «звездный» наследник очень смышленый и «харизматичный мужчина». Большинство фанаток поддержали решение Анны Седоковой отправить Гектора в детсад, где он будет играться со сверстниками, а также привыкать к коллективу.