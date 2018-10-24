АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил травмы в ДТП с пассажирским автобусом

Очевидцы сообщают, что в Санкт-Петербурге в районе станции метро «Пионерская» столкнулись иномарка и пассажирский автобус. В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля.
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил травмы в ДТП с пассажирским автобусом


Инцидент произошел утром 24 октября. По предварительным данным, мужчина за рулем легковушки не уступил дорогу автобусу, после чего произошло столкновение транспортных средств. Иномарка получила значительные механические повреждения. Точные причины происшествия и количество пострадавших устанавливается. На место ДТП очевидцы вызвали правоохранителей и скорую помощь.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой
Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил
Перед приближающимся Хэллоуином ученые
На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей
Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного
В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
В Перу археологи нашли 20 деревянных
Члены Общероссийского народного фронта РФ назвали
Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи
Копия "Титаника " будет спущена на воду в 2022
Триандафилиди не смогла пережить расставание с
Индийские учёные научили ИИ искать человека на
Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове
Диетологи: Банан помогает женщинам избавиться от
Лариса Копенкина опять нашла себе нового
Психологи: Нежелание вставать утром из постели
Disney планирует перезапуск франшизы “Пираты
Ани Лорак, Альбина Джанабаева и Зара боролись
Ученые озадачены внезапным исчезновением
Свадьба Купина и Донцовой пройдет на Сейшелах в
Мужчина пытался вывезти из России на Украину труп
Сенатор США Рэнд Пол добивается отмены
Смартфон Nubia X получит восемь новых функций
Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и
Бывший дизайнер BMW - Крис Бэнгл создал свой
Третий супруг Марии Аникановой признался ей в
Сестры Смирновы пожаловались на несправедливое
Просмотреть все новости