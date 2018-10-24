В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил травмы в ДТП с пассажирским автобусом
Очевидцы сообщают, что в Санкт-Петербурге в районе станции метро «Пионерская» столкнулись иномарка и пассажирский автобус. В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля.
Инцидент произошел утром 24 октября. По предварительным данным, мужчина за рулем легковушки не уступил дорогу автобусу, после чего произошло столкновение транспортных средств. Иномарка получила значительные механические повреждения. Точные причины происшествия и количество пострадавших устанавливается. На место ДТП очевидцы вызвали правоохранителей и скорую помощь.
Инцидент произошел утром 24 октября. По предварительным данным, мужчина за рулем легковушки не уступил дорогу автобусу, после чего произошло столкновение транспортных средств. Иномарка получила значительные механические повреждения. Точные причины происшествия и количество пострадавших устанавливается. На место ДТП очевидцы вызвали правоохранителей и скорую помощь.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:13