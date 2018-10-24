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Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th Anniversary

В 2018 году исполняется 25 лет одному из самых популярных внедорожников компании Toyota – RAV4. Японский автопроизводитель в честь этого разработал юбилейную версию 25th Anniversary.

Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th Anniversary


Компания Toyota 25 лет назад представила японскую версию внедорожника Toyota RAV4. Бренд на протяжении всего данного времени смог продать свыше 8 500 000 экземпляров этой модели. Это является доказательством доверия к его качеству, а также высокому спросу. Юбилейную версию Toyota RAV4 25th Anniversary дополнили накладками на кузов чёрной расцветки, колесными дисками большого диаметра, дополнительными рейлингами.

Транспортное средство Toyota RAV4 25th Anniversary предлагают от 1 990 000 рублей. Пока нет данных об изменениях в техническом оснащении нового авто. Стоимость максимальной комплектации также держится в секрете.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:35

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