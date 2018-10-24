Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th Anniversary





Компания Toyota 25 лет назад представила японскую версию внедорожника Toyota RAV4. Бренд на протяжении всего данного времени смог продать свыше 8 500 000 экземпляров этой модели. Это является доказательством доверия к его качеству, а также высокому спросу. Юбилейную версию Toyota RAV4 25th Anniversary дополнили накладками на кузов чёрной расцветки, колесными дисками большого диаметра, дополнительными рейлингами.Транспортное средство Toyota RAV4 25th Anniversary предлагают от 1 990 000 рублей. Пока нет данных об изменениях в техническом оснащении нового авто. Стоимость максимальной комплектации также держится в секрете.