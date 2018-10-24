АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного цвета

Участникам скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» запрещают носить черные вещи.

На днях бдительные телезрители телестройки «Дом-2» обратила внимание на то, что в эфирах лишь изредка можно увидеть участников, которые носят темную одежду. До недавнишней поры поклонники проекта были уверены, что ребята намеренно носят яркие наряды, чтобы акцентировать внимание зрителя на себе. Впрочем, выяснилось, что дело совсем в другом.

Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного цвета

По словам одной из самых эффектных девушек «Дома-2» - Татьяны Мусульбес, домовцев штрафуют за черную одежду. Несколько часов назад девушка опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что просто-таки помешана на черном цвете и нарядах соответственно. Оказывается, красавица очень хочет носить черное практически каждый день, но это невозможно.

Из поста Татьяны Мусульбес становится понятно, что руководство реалити-шоу «Дом-2» то и дело твердит участникам о том, что темные цвета отвратительно смотрятся в кадре и именно поэтому ребятам буквально запрещают носить наряды данного оттенка.

Стоит отметить, что когда у Татьяны одна из подписчиц поинтересовалась, «не разрешают или не рекомендуют» носить черные вещи, Мусульбес заявила, что их даже штрафуют за такую одежду. Сейчас интернет-пользователи принялись активно обсуждать «сумасшествие» организаторов «Дома-2».

Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного цвета

По мнению некоторых фолловеров, безрассудство руководства доходит до высшей степени, ведь уже не впервые в социальных сетях появляется сообщение о том, что новые продюсеры постоянно выдвигают «причудливые» правила. Кое-кто из телезрителей даже привел в пример ситуацию с Сейшельскими островами, когда участникам отказываются оплачивать билет до Москвы, который стоит немаленьких денег.

«Новые продюсеры вообще с ума сошли что ли? Как так можно? Что значит, нельзя носить черную одежду? Они ее покупали, что запрещают надевать?» - возмутился один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой
Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил
Перед приближающимся Хэллоуином ученые
На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей
Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного
В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
В Перу археологи нашли 20 деревянных
Члены Общероссийского народного фронта РФ назвали
Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи
Копия "Титаника " будет спущена на воду в 2022
Триандафилиди не смогла пережить расставание с
Индийские учёные научили ИИ искать человека на
Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове
Диетологи: Банан помогает женщинам избавиться от
Лариса Копенкина опять нашла себе нового
Психологи: Нежелание вставать утром из постели
Disney планирует перезапуск франшизы “Пираты
Ани Лорак, Альбина Джанабаева и Зара боролись
Ученые озадачены внезапным исчезновением
Свадьба Купина и Донцовой пройдет на Сейшелах в
Мужчина пытался вывезти из России на Украину труп
Сенатор США Рэнд Пол добивается отмены
Смартфон Nubia X получит восемь новых функций
Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и
Бывший дизайнер BMW - Крис Бэнгл создал свой
Третий супруг Марии Аникановой признался ей в
Сестры Смирновы пожаловались на несправедливое
Просмотреть все новости