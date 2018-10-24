Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного цвета

«Новые продюсеры вообще с ума сошли что ли? Как так можно? Что значит, нельзя носить черную одежду? Они ее покупали, что запрещают надевать?» - возмутился один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

На днях бдительные телезрители телестройки «Дом-2» обратила внимание на то, что в эфирах лишь изредка можно увидеть участников, которые носят темную одежду. До недавнишней поры поклонники проекта были уверены, что ребята намеренно носят яркие наряды, чтобы акцентировать внимание зрителя на себе. Впрочем, выяснилось, что дело совсем в другом.По словам одной из самых эффектных девушек «Дома-2» - Татьяны Мусульбес, домовцев штрафуют за черную одежду. Несколько часов назад девушка опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что просто-таки помешана на черном цвете и нарядах соответственно. Оказывается, красавица очень хочет носить черное практически каждый день, но это невозможно.Из поста Татьяны Мусульбес становится понятно, что руководство реалити-шоу «Дом-2» то и дело твердит участникам о том, что темные цвета отвратительно смотрятся в кадре и именно поэтому ребятам буквально запрещают носить наряды данного оттенка.Стоит отметить, что когда у Татьяны одна из подписчиц поинтересовалась, «не разрешают или не рекомендуют» носить черные вещи, Мусульбес заявила, что их даже штрафуют за такую одежду. Сейчас интернет-пользователи принялись активно обсуждать «сумасшествие» организаторов «Дома-2».По мнению некоторых фолловеров, безрассудство руководства доходит до высшей степени, ведь уже не впервые в социальных сетях появляется сообщение о том, что новые продюсеры постоянно выдвигают «причудливые» правила. Кое-кто из телезрителей даже привел в пример ситуацию с Сейшельскими островами, когда участникам отказываются оплачивать билет до Москвы, который стоит немаленьких денег.