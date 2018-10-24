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На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей неблагополучных семей

Зрители «Дома-2» недоумевают, зачем организаторы так явно пропагандируют неблагополучные семьи, тем самым прививая эту модель подрастающему поколению.

По выражению одного из пользователей, зачем «из туалетного утенка делать героя».

На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей неблагополучных семей

Зритель намекает на Илью Яббарова, который делает детей по всей стране и даже добрался до Владивостока, где ему усиленно подкладывают девушку «не слишком большого ума и социальной ответственности».

На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей неблагополучных семей

Также публика не одобряет поведение трех женщин Рапунцелей, которые сами не способны построить личное счастье, так еще и гнобят единственного мужчину в своей семье – Дмитрия Дмитренко. По мнению зрителей, называть будущую мать своего ребенка мразью недопустимо.

На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей неблагополучных семей

Теперь организаторы решили взрастить будущую мать из Саши Черно, которая воспитывалась бабушкой, но не очень удачно, как показала жизнь. Черно даже ради себя не смогла похудеть, а делать что-то ради ребенка и подавно не будет. Разве что бить детей, чтобы сделать больно Иосифу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:01

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