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Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой

Американские астрономы не так давно обнаружили астероид под названием Фаэтон, однако он может быть и кометой. Ученые проводят исследования, чтобы выяснить истинное происхождение небесного тела.
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой

Фаэтон долгое время считался большим астероидом, его пыль и осколки можно увидеть в декабре во время красивейшего звездопада Гоминиды. Но сам объект мог отколоться от космического тела Паллас. Во время изучения Фаэтона с помощью телескопов, расположенных в американских штатах Аризоны и на Гавайях астрономы увидели, что его «хвост» «светится» синим цветом, в то время как для астероидов типичный красный, либо серый хвост.

Ученые пытаются выяснить истинное происхождение данного небесного тела, по их мнению, он является обломком массивного астероида, который имеет синий цвет и носит название Паллас. Более тридцати лет назад многие астрономы были уверены, что «метеоритный дождь» состоял из множества комет, однако Фаэтон является исключением. Хвост из пыли и льда не имеет четких границ, а это главный признак кометы. Но комета имеет красный цвет, поэтому сложно утверждать, чем именно является загадочный объект Фаэтон. Его высокоэксцентрическая орбита может говорить о нем, как о «мертвой комете», но это не факт.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:23

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