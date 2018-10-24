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Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от любых устройств

Разработчики компании Google заявили, что флагманский смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от любых устройств. Они создали адаптер, который позволяет подключаться к любым приборам с соответствующими характеристиками.

Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от любых устройств


Для восстановления заряда устройства необходимо 10 ватт в адаптере. Именно данная особенность является единственной, чтобы можно было применять сторонние аксессуары для зарядки аккумулятора смартфона. Также в компании намерены запустить масштабную программу Made for Google, в рамках которой с производителями зарядных устройств и других комплектующих будут заключены договора о сотрудничестве.

Эксперты отмечают, что для Google Pixel 3 подойдут и зарядки стандарта Qi 5W, но в данном случае длительность процесса восстановления заряда будет дольше. Для того, чтобы нивелировать разницу во времени, необходимо приобретать специальные адаптеры.

Также разработчики отметили, что в следующих моделях смартфонов будут применены специальные слоты для SIM-карт, позволяющие пользоваться сразу несколькими стандартами. Выход следующих поколений гаджетов запланирован на следующий год.

Google Pixel 3 был представлен 9 октября. Устройство оснащено дисплеем с диагональю 5,5 дюйма, процессором Snapdragon 845, батареей, емкостью 2915 мАч, и чипом оперативной памяти на 4 гигабайта. Стоимость смартфона начинается от 799 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:14

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