В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров





22 октября ушел из жизни Владимир Дагуров. Церемония прощания с поэтом пройдет 24 октября в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища. Тело культурного деятеля похоронят на Перепечинском кладбище.Коллеги вспоминают о Владимире Дагурове, как о хорошем друге и выдающемся поэте. В течение жизни он издал двадцать сборников прозы и стихов, а также входил в Союз писателей.