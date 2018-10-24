В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
В Москве на 79 году жизни скончался популярный российский поэт Владимир Дагуров. Данная информация появилась на официальном сайте пресс-службы Центрального дома литераторов.
22 октября ушел из жизни Владимир Дагуров. Церемония прощания с поэтом пройдет 24 октября в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища. Тело культурного деятеля похоронят на Перепечинском кладбище.
Коллеги вспоминают о Владимире Дагурове, как о хорошем друге и выдающемся поэте. В течение жизни он издал двадцать сборников прозы и стихов, а также входил в Союз писателей.
22 октября ушел из жизни Владимир Дагуров. Церемония прощания с поэтом пройдет 24 октября в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища. Тело культурного деятеля похоронят на Перепечинском кладбище.
Коллеги вспоминают о Владимире Дагурове, как о хорошем друге и выдающемся поэте. В течение жизни он издал двадцать сборников прозы и стихов, а также входил в Союз писателей.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:55