АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров

В Москве на 79 году жизни скончался популярный российский поэт Владимир Дагуров. Данная информация появилась на официальном сайте пресс-службы Центрального дома литераторов.

В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров


22 октября ушел из жизни Владимир Дагуров. Церемония прощания с поэтом пройдет 24 октября в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища. Тело культурного деятеля похоронят на Перепечинском кладбище.

Коллеги вспоминают о Владимире Дагурове, как о хорошем друге и выдающемся поэте. В течение жизни он издал двадцать сборников прозы и стихов, а также входил в Союз писателей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой
Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил
Перед приближающимся Хэллоуином ученые
На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей
Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного
В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
В Перу археологи нашли 20 деревянных
Члены Общероссийского народного фронта РФ назвали
Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи
Копия "Титаника " будет спущена на воду в 2022
Триандафилиди не смогла пережить расставание с
Индийские учёные научили ИИ искать человека на
Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове
Диетологи: Банан помогает женщинам избавиться от
Лариса Копенкина опять нашла себе нового
Психологи: Нежелание вставать утром из постели
Disney планирует перезапуск франшизы “Пираты
Ани Лорак, Альбина Джанабаева и Зара боролись
Ученые озадачены внезапным исчезновением
Свадьба Купина и Донцовой пройдет на Сейшелах в
Мужчина пытался вывезти из России на Украину труп
Сенатор США Рэнд Пол добивается отмены
Смартфон Nubia X получит восемь новых функций
Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и
Бывший дизайнер BMW - Крис Бэнгл создал свой
Третий супруг Марии Аникановой признался ей в
Сестры Смирновы пожаловались на несправедливое
Просмотреть все новости