Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи и хэштеги об измене





К примеру, хэштег #неверность и #неверю наводит на мысль, что мужчина допускает мысли об измене его престарелой жены. Напомним, что на момент женитьбы Гогена его избраннице исполнилось 62 года.А хэштег #когданенавистьразрываетначасти предполагает, что Солнцев просто бесится от ревности.Подписчики бывшего участника «Дом-2» по-разному отнеслись к странному настроению Гогена. Некоторые призывают не обращать внимания на злопыхателей, и наслаждаться жизнью, отмечая, что как правило, влюбляются в душу человека, а не в его внешность.Впрочем, большинство пользователей как обычно подтрунивали над Солнцевым и его «молодой» женой, недоумевая, что он с ней делает ночью.», - веселились подписчики Гогена в комментариях.