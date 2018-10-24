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Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи и хэштеги об измене

Последняя публикация в Instagram Гогена Солнцева удивила многих пользователей. Известный фрик опубликовал снимок с женой и сопроводил его грустными стихами и хэштегами, вызывающими недоумение.

К примеру, хэштег #неверность и #неверю наводит на мысль, что мужчина допускает мысли об измене его престарелой жены. Напомним, что на момент женитьбы Гогена его избраннице исполнилось 62 года.

Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи и хэштеги об измене

А хэштег #когданенавистьразрываетначасти предполагает, что Солнцев просто бесится от ревности.

Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи и хэштеги об измене

Подписчики бывшего участника «Дом-2» по-разному отнеслись к странному настроению Гогена. Некоторые призывают не обращать внимания на злопыхателей, и наслаждаться жизнью, отмечая, что как правило, влюбляются в душу человека, а не в его внешность.
Впрочем, большинство пользователей как обычно подтрунивали над Солнцевым и его «молодой» женой, недоумевая, что он с ней делает ночью.

«Молодой пацан грустил о старушке. Ущипните меня быть может я в психушке», - веселились подписчики Гогена в комментариях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:40

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