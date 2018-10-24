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Копия "Титаника " будет спущена на воду в 2022 году

Копию печально известного корабля “Титаник” спустят на воду в 2022 году. По словам создателей, судно разрабатывалось с учетом ошибок первой версии, а также увеличенным количеством шлюпок.

Копия "Титаника " будет спущена на воду в 2022 году


Вместимость корабля составит 2 400 человек, а также 900 членов экипажа. Данные цифры практически аналогичны первой версии, в связи с чем, первый рейс состоится по достаточно безопасному маршруту, Дубай – Саутгемптон. В случае удачного завершения пути, следующий маршрут будет аналогом классического. В дальнейшем “Титаник II” планируют использовать для кругосветных путешествий. Некоторые СМИ отмечают, что пассажиры должны быть лишены суеверия, чтобы подняться на борт проектируемого судна, однако, еще менее суеверными должны быть члены экипажа. В особенности это касается второго маршрута, который пройдет по следам печально-известного предка.

Тем не менее, с учетом того, что первый рейс состоится спустя 110 лет, инженеры убеждены в безопасности пассажиров. “Титаник II” учитывает недостатки первой модели, а в случае ЧП предоставит людям на борту достаточное количество шлюпок и спасательных жилетов.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:31

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