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Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове Любви

Осеннее настроение Поляны сменилось для Ильи Яббарова солнечными Сейшелами, куда он прибыл недавно и сразу начал активно участвовать в жизни «островитян».

К тому же на Острове Любви оказалась и нынешняя возлюбленная Ильи Маргарита Ларченко, для которой Яббаров намерен «купить мозги».

Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове Любви

Зрители телестройки не понимают, чем недоволен мужчина, ведь Марго, требующая внимания, «просится на ручки постоянно», а также поступает, как любая девушка на отдыхе. Тем более, что Ларченко не обременена какими-либо заботами.

Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове Любви

При этом сам Ябба активно влился в жизнь сейшельской команды и регулярно подливает «масла в костер» отношений хомяков. Так в дневном эфире с острова, Илья таки растолкал Розалию Райсон, которая старалась не замечать того, что Ольга Сударкина намеревается увести у нее Андрея Шабарина.

Зрители поддерживают Яббу и призывают его тормошить участников, не давая им спать сутками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:21

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