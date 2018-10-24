Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове Любви





К тому же на Острове Любви оказалась и нынешняя возлюбленная Ильи Маргарита Ларченко, для которой Яббаров намерен «купить мозги».Зрители телестройки не понимают, чем недоволен мужчина, ведь Марго, требующая внимания, «просится на ручки постоянно», а также поступает, как любая девушка на отдыхе. Тем более, что Ларченко не обременена какими-либо заботами.При этом сам Ябба активно влился в жизнь сейшельской команды и регулярно подливает «масла в костер» отношений хомяков. Так в дневном эфире с острова, Илья таки растолкал Розалию Райсон, которая старалась не замечать того, что Ольга Сударкина намеревается увести у нее Андрея Шабарина.Зрители поддерживают Яббу и призывают его тормошить участников, не давая им спать сутками.