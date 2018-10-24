В Перу археологи нашли 20 деревянных человекоподобных скульптур





Представители властей Перу рассказали журналистам о находке археологов, они утверждают, что данные скульптуры были созданы в 1100 н.э. Их рост оставляет не более 70 сантиметров. Раскопки ведутся в 480 км от перуанской столицы Лимы в археологическом комплексе Чан Чан, который находится в долине Моче. По словам властей, эти 20 деревянных идолов являются старейшими представителями той эпохи. Их нашли в специальных нишах, которые были вырезаны четко под высоту статуй, 19 из них сохранились целыми.О данной находке высказалась и Министр культуры Патрисия Бальбуэна, она предположила, что таким образом древние жители выделяли центральные входы на площади или залы, где проводились важные церемонии.