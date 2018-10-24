АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

В Перу археологи нашли 20 деревянных человекоподобных скульптур

Недалеко от перуанской столицы Лимы археологи обнаружили 20 деревянных человекоподобных скульптур, которым более 800 лет. Издание Euro News опубликовало видеоролик с работами экспертов.
В Перу археологи нашли 20 деревянных человекоподобных скульптур

Представители властей Перу рассказали журналистам о находке археологов, они утверждают, что данные скульптуры были созданы в 1100 н.э. Их рост оставляет не более 70 сантиметров. Раскопки ведутся в 480 км от перуанской столицы Лимы в археологическом комплексе Чан Чан, который находится в долине Моче. По словам властей, эти 20 деревянных идолов являются старейшими представителями той эпохи. Их нашли в специальных нишах, которые были вырезаны четко под высоту статуй, 19 из них сохранились целыми.

О данной находке высказалась и Министр культуры Патрисия Бальбуэна, она предположила, что таким образом древние жители выделяли центральные входы на площади или залы, где проводились важные церемонии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой
Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил
Перед приближающимся Хэллоуином ученые
На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей
Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного
В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
В Перу археологи нашли 20 деревянных
Члены Общероссийского народного фронта РФ назвали
Гоген Солнцев в Instagram выложил грустные стихи
Копия "Титаника " будет спущена на воду в 2022
Триандафилиди не смогла пережить расставание с
Индийские учёные научили ИИ искать человека на
Илья Яббаров взбодрил скучную жизнь на Острове
Диетологи: Банан помогает женщинам избавиться от
Лариса Копенкина опять нашла себе нового
Психологи: Нежелание вставать утром из постели
Disney планирует перезапуск франшизы “Пираты
Ани Лорак, Альбина Джанабаева и Зара боролись
Ученые озадачены внезапным исчезновением
Свадьба Купина и Донцовой пройдет на Сейшелах в
Мужчина пытался вывезти из России на Украину труп
Сенатор США Рэнд Пол добивается отмены
Смартфон Nubia X получит восемь новых функций
Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и
Бывший дизайнер BMW - Крис Бэнгл создал свой
Третий супруг Марии Аникановой признался ей в
Сестры Смирновы пожаловались на несправедливое
Просмотреть все новости