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Члены Общероссийского народного фронта РФ назвали лидеров по закупкам дорогих автомобилей среди госкомпаний

Члены Общероссийского народного фронта назвали лидеров по закупкам дорогих автомобилей среди госкомпаний России в 2018 году. Первые места рейтинга заняли дочерние компании «Газпрома», «Транснефти» и государственная компания, занимающаяся экспертизой безопасности АЭС. Топ-менеджеры предпочитают Mercedes и Lexus.

Члены Общероссийского народного фронта РФ назвали лидеров по закупкам дорогих автомобилей среди госкомпаний


В «Рейтинг расточительности» вошли 22 заказчика из 15 регионов России, которые собирались потратить на приобретение автомобилей элит-класса около 258 миллионов рублей. Компании, которые попали в список, были разделены на две категории. В первом покупки осуществлялись напрямую, а во втором через лизинг. Все представленные покупки были размещены на сайте госзакупок.

В первой категории сумма закупок составила 152 миллиона рублей. Первое место заняла «дочка» «Транснефти» АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» («Черномортранснефть»), которые были намерены приобрести автомобиль на сумму 13,7 миллиона рублей. Под технические требования подпадает модель Mercedes-AMG G63. Также организация попала и на четвертую строчку рейтинга из-за желания приобрести Lexus LX 570 Superior за 9 миллионов рублей. В «Транснефти» отметили, что не приобретали элитных автомобилей, а планировали приобрести лабораторию качества нефтепродуктов на базе Mercedes-Benz Sprinter.

Вторую строчку рейтинга заняло ООО «Газпром добыча Оренбург», которое хотело приобрести Mercedes-Benz S560 4Matic за 10,26 миллиона рублей. АО «ВО «Безопасность» решило закупить для приема иностранных делегаций автомобиль за 9,3 миллиона рублей и заняло третье место.
Что касается лизинга машин, то здесь первое и второе места заняло АО «Водоканал» Карачаево-Черкесской Республики за 20,4 и 17,9 миллиона лизинг двух автомобилей на 35 месяцев. Третью строчку рейтинга заняло ООО «Энергопром групп» из Ульяновской области. Они хотели взять Lexus LX 570 III рестайлинг 2 в комплектации Premium+ за 11,4 миллиона рублей.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:43

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