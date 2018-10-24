Лариса Копенкина опять нашла себе нового избранника





Подруги Ларисы Копенкиной сообщили, что после разрыва отношений с певцом она активно занялась поисками нового возлюбленного. Бизнес-вумен длительное время скрывала от общественности своего нового 50-летнего избранника, однако недавно все же решила поделиться в соцсети фотографиями.Инсайдеры отметили, что новый мужчина бизнес-вумен женат. Однако семейный статус не мешает паре выходить на люди. Известно, что бойфренд бывшей жены Прохора Шаляпина планирует развестись с 30-летней супругой и соединить свою жизнь с Ларисой Копенкиной.