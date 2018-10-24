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Диетологи: Банан помогает женщинам избавиться от лишнего жира на животе

Диетологи провели исследование среди нескольких женщин, страдающих от лишнего жира на животе, и выяснили, что банан способствует его сжиганию. Фрукты снижают аппетит и улучшают обмен веществ.
Диетологи: Банан помогает женщинам избавиться от лишнего жира на животе

Женщины, желающие похудеть, придерживаются достаточно строгих диет, но бананы не входят в список их рациона. Однако диетологи могут доказать, что они способны помочь убрать лишний жир с живота. Был проведен эксперимент с участием нескольких женщин. На протяжении 30 дней они съедали по одному банану два раза в день перед основным приемом пищи. Результаты показали существенное сжигание жира на животе у испытуемых.

Ученые утверждают, что если заменить часть углеводов бананами, то сжигание жира увеличится на 30%, поскольку в их состав входят волокна, ускоряющие пищеварение. Они снижают аппетит и улучшают метаболизм, также в них содержится калий, а он, как известно, выводит застоявшуюся лишнюю жидкость из организма. Однако чтобы фрукт обладал этими способностями нужно отдавать предпочтение незрелым плодам.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:14

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