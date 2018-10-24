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Мужчина пытался вывезти из России на Украину труп жены

Мужчина пытался вывезти труп жены из России на территорию Украины под видом пассажира. Этот инцидент произошёл на КПП «Гоптовка», который расположен в Харьковской области.

Мужчина пытался вывезти из России на Украину труп жены


На территорию Украины пытался въехать водитель авто, на котором значились российские госномера. Таким образом, российский гражданин хотел ввезти в соседнее государство труп своей супруги, замаскированный под пассажира. Стоит отметить, что рядом с водителем задержанного авто находился его сын, являющийся гражданином Украины. Покойница находилась в машине на заднем сиденье. Её усадили и пристегнули при помощи ремня безопасности. Женщина внешне выглядела живой. Муж показал свидетельство о смерти супруги. По его словам, он хотел похоронить свою жену в Запорожской области.

Данная информация передана спикером украинской Госпогранслужбы. В своём сообщении в соцсети он заметил, что российским пограничникам, которые пропустили автомобиль через пункт «Нехотеевка», данная транспортировка трупа, по всей видимости, не показалась удивительной. Пока неизвестно, удалось ли трупу попасть на Украину.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:37

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