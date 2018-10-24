Мужчина пытался вывезти из России на Украину труп жены
Мужчина пытался вывезти труп жены из России на территорию Украины под видом пассажира. Этот инцидент произошёл на КПП «Гоптовка», который расположен в Харьковской области.
На территорию Украины пытался въехать водитель авто, на котором значились российские госномера. Таким образом, российский гражданин хотел ввезти в соседнее государство труп своей супруги, замаскированный под пассажира. Стоит отметить, что рядом с водителем задержанного авто находился его сын, являющийся гражданином Украины. Покойница находилась в машине на заднем сиденье. Её усадили и пристегнули при помощи ремня безопасности. Женщина внешне выглядела живой. Муж показал свидетельство о смерти супруги. По его словам, он хотел похоронить свою жену в Запорожской области.
Данная информация передана спикером украинской Госпогранслужбы. В своём сообщении в соцсети он заметил, что российским пограничникам, которые пропустили автомобиль через пункт «Нехотеевка», данная транспортировка трупа, по всей видимости, не показалась удивительной. Пока неизвестно, удалось ли трупу попасть на Украину.
На территорию Украины пытался въехать водитель авто, на котором значились российские госномера. Таким образом, российский гражданин хотел ввезти в соседнее государство труп своей супруги, замаскированный под пассажира. Стоит отметить, что рядом с водителем задержанного авто находился его сын, являющийся гражданином Украины. Покойница находилась в машине на заднем сиденье. Её усадили и пристегнули при помощи ремня безопасности. Женщина внешне выглядела живой. Муж показал свидетельство о смерти супруги. По его словам, он хотел похоронить свою жену в Запорожской области.
Данная информация передана спикером украинской Госпогранслужбы. В своём сообщении в соцсети он заметил, что российским пограничникам, которые пропустили автомобиль через пункт «Нехотеевка», данная транспортировка трупа, по всей видимости, не показалась удивительной. Пока неизвестно, удалось ли трупу попасть на Украину.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:37