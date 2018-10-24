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Disney планирует перезапуск франшизы “Пираты Карибского моря”

Компания Disney планирует перезапуск известной франшизы “Пираты Карибского моря”. Источники утверждают, что исполнитель главной роли в предыдущих фильмах серии Джонни Депп не примет участия в проекте.
Disney планирует перезапуск франшизы “Пираты Карибского моря”


Сотрудники Disney уже начали переговоры с некоторыми известным сценаристами. Среди них Ретт Риз и Пол Верник, которые получили известность благодаря кинокартине “Дэдпул”. Кроме того, они принимали участие в съемках фильма “Добро пожаловать в Зомбиленд”, который также стал весьма успешным в прокате. Джонни Депп, исполняющий роль капитана Джека Воробья, не примет участия в проекте, об этом упоминают некоторые СМИ, впрочем, подбор актерского состава еще не начинался.

Продюсером новинки станет Джерри Брухаймер. Благодаря его участию франшиза “Пираты Карибского моря” получила статус культовой, собрав в прокате 4,5 миллиарда долларов, при бюджете 1,145 миллиарда. Некоторые представители Disney убеждены в том, что перезапуск будет не менее успешен, нежели оригинал.



 
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Культура
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:55

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