Психологи: Нежелание вставать утром из постели является болезнью





Дайсония, так называется заболевание, симптомом, которого является полный отказ покидать свою постель. Дайсония вызывает проблемы со сном, однако бессонницей такие люди страдают редко. Главный симптом болезни – быть в кровати, несмотря на гору дел, которую нужно сделать. Есть еще одно состояние, схожее с дайсонией, его называют клиномания. В этом случае человек не может объяснить длительное пребывание в кресле или кровати. Официально болезнь не признана, но имеет место быть, поскольку с подобными симптомами люди часто обращаются за помощью.Психологи утверждают, что виной всему психологические расстройства человека, в основном данные состояния могут появиться у людей с явными симптомами депрессии. Можно провести диагностику самостоятельно и выяснить, нет ли у человека дайсонии. Если подъем с постели сопровождается усталостью или раздражением, то пациент просто любит понежиться в кровати, и, ничего страшного в этом нет. Когда процесс связан со стрессом или беспокойством -это дайсония. Необходимо посетить врача, он сможет изучить психологическое состояние и при необходимости выпишет необходимые лекарства.