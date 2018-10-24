Ани Лорак, Альбина Джанабаева и Зара боролись друг с другом за премию «Прорыв года»





Moda Topical принадлежит модели Оксане Федоровой. Ежегодно издание устраивает светское мероприятие, в которых награждает знаменитостей, добившихся успеха в различных номинациях. За награду боролись многие российские звезды, однако победа досталась поп-королю Филиппу Киркорову и певице Ольге Бузовой.Сообщается, что владельцы премии «Прорыв года» лично не присутствовали на данном мероприятии, поэтому не смогли ощутить радость победы в полной мере. По завершению торжественной церемонии награждения звездные гости отдыхали в неформальной обстановке с танцами и песнями.