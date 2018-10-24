Ани Лорак, Альбина Джанабаева и Зара боролись друг с другом за премию «Прорыв года»
В московском ресторане Modus 23 октября состоялось вручение премии «Прорыв года» издания Moda Topical. За награду боролись Альбина Джанабаева, Ани Лорак, Зара, Наталья Подольская и многие другие звезды российского шоу-биза.
Moda Topical принадлежит модели Оксане Федоровой. Ежегодно издание устраивает светское мероприятие, в которых награждает знаменитостей, добившихся успеха в различных номинациях. За награду боролись многие российские звезды, однако победа досталась поп-королю Филиппу Киркорову и певице Ольге Бузовой.
Сообщается, что владельцы премии «Прорыв года» лично не присутствовали на данном мероприятии, поэтому не смогли ощутить радость победы в полной мере. По завершению торжественной церемонии награждения звездные гости отдыхали в неформальной обстановке с танцами и песнями.
Moda Topical принадлежит модели Оксане Федоровой. Ежегодно издание устраивает светское мероприятие, в которых награждает знаменитостей, добившихся успеха в различных номинациях. За награду боролись многие российские звезды, однако победа досталась поп-королю Филиппу Киркорову и певице Ольге Бузовой.
Сообщается, что владельцы премии «Прорыв года» лично не присутствовали на данном мероприятии, поэтому не смогли ощутить радость победы в полной мере. По завершению торжественной церемонии награждения звездные гости отдыхали в неформальной обстановке с танцами и песнями.