Сенатор США Рэнд Пол добивается отмены антироссийских санкций
Агентство Bloomberg сообщает, что сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол добивается отмены антироссийских санкций. Политик пытается убедить своих коллег в выгоде сотрудничества с Россией.
Для достижения цели Рэнд Пол надеется на помощь со стороны посла США в России Джона Хантсмана, с которым он встречался в конце августа текущего года. Во время разговора Пол попросил Хантсмана во время встречи с республиканцами призвать их восстановить диалог с Кремлем. Особенно это касается вопроса договора о контроле над вооружением. Также сенатор отметил, что его коллеги при обсуждении санкций склонны к истерии. Парламентарий заявил, что Хантсман является именно тем дипломатом, который может предоставить сенату подробную информацию о положении дел в России.
По данным Bloomberg, сенатор будет пытаться повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот вел более мягкую политику в отношении Москвы. На прошлой неделе Трамп обвинил Россию в срыве договора о ликвидации ракет малого и среднего радиуса действия. Рэнд Пол подверг критике подобное решение, несмотря на то, что члены Республиканской партии готовили такое решение больше года.
До этого Трамп заявил, что США не намерены соблюдать договор о разоружении и нераспространении оружия, если Россия его постоянно нарушает.
Для достижения цели Рэнд Пол надеется на помощь со стороны посла США в России Джона Хантсмана, с которым он встречался в конце августа текущего года. Во время разговора Пол попросил Хантсмана во время встречи с республиканцами призвать их восстановить диалог с Кремлем. Особенно это касается вопроса договора о контроле над вооружением. Также сенатор отметил, что его коллеги при обсуждении санкций склонны к истерии. Парламентарий заявил, что Хантсман является именно тем дипломатом, который может предоставить сенату подробную информацию о положении дел в России.
По данным Bloomberg, сенатор будет пытаться повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот вел более мягкую политику в отношении Москвы. На прошлой неделе Трамп обвинил Россию в срыве договора о ликвидации ракет малого и среднего радиуса действия. Рэнд Пол подверг критике подобное решение, несмотря на то, что члены Республиканской партии готовили такое решение больше года.
До этого Трамп заявил, что США не намерены соблюдать договор о разоружении и нераспространении оружия, если Россия его постоянно нарушает.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:33