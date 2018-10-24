Сенатор США Рэнд Пол добивается отмены антироссийских санкций





Для достижения цели Рэнд Пол надеется на помощь со стороны посла США в России Джона Хантсмана, с которым он встречался в конце августа текущего года. Во время разговора Пол попросил Хантсмана во время встречи с республиканцами призвать их восстановить диалог с Кремлем. Особенно это касается вопроса договора о контроле над вооружением. Также сенатор отметил, что его коллеги при обсуждении санкций склонны к истерии. Парламентарий заявил, что Хантсман является именно тем дипломатом, который может предоставить сенату подробную информацию о положении дел в России.По данным Bloomberg, сенатор будет пытаться повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот вел более мягкую политику в отношении Москвы. На прошлой неделе Трамп обвинил Россию в срыве договора о ликвидации ракет малого и среднего радиуса действия. Рэнд Пол подверг критике подобное решение, несмотря на то, что члены Республиканской партии готовили такое решение больше года.До этого Трамп заявил, что США не намерены соблюдать договор о разоружении и нераспространении оружия, если Россия его постоянно нарушает.