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Смартфон Nubia X получит восемь новых функций

Смартфон Nubia X, готовящийся к премьере, сразу получит восемь новых функций. Представителями ZTE отмечается, что флагманская версия будет иметь одновременно несколько степеней эффективной защиты от взлома, а также мощную камеру на два объектива.

Смартфон Nubia X получит восемь новых функций


В зависимости от рынка версия Nubia X будет иметь несколько стандартов. На территории КНР в смартфоне будет применяться поисковая система Weibo. В Соединённых Штатах ее заменит Google. По словам разработчиков для всех рынков в качестве переводчика будет использоваться Google Translate, потому что база слов, а также языков, может занимать в данном случае большое количество памяти. Nubia X обладает полностью безрамочным дисплеем с небольшим вырезом, где располагается датчик приближения, переговорный динамик, а также камера. Не исключается появление инновационной современной технологии зарядки аккумуляторной батареи по Wi-Fi. По словам разработчиков, функция находится пока в режиме тестирования. Вследствие этого пока рано говорить о ее наличии в смартфоне.

На рынке США стоимость устройства составит около $1400. Разработчики утверждают, что флагманская версия существенно будет отличаться от аналогов на рынке. Речь в данном случае идёт о количестве инновационных характеристик.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:25

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