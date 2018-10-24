Смартфон Nubia X получит восемь новых функций





В зависимости от рынка версия Nubia X будет иметь несколько стандартов. На территории КНР в смартфоне будет применяться поисковая система Weibo. В Соединённых Штатах ее заменит Google. По словам разработчиков для всех рынков в качестве переводчика будет использоваться Google Translate, потому что база слов, а также языков, может занимать в данном случае большое количество памяти. Nubia X обладает полностью безрамочным дисплеем с небольшим вырезом, где располагается датчик приближения, переговорный динамик, а также камера. Не исключается появление инновационной современной технологии зарядки аккумуляторной батареи по Wi-Fi. По словам разработчиков, функция находится пока в режиме тестирования. Вследствие этого пока рано говорить о ее наличии в смартфоне.На рынке США стоимость устройства составит около $1400. Разработчики утверждают, что флагманская версия существенно будет отличаться от аналогов на рынке. Речь в данном случае идёт о количестве инновационных характеристик.