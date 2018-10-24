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Сестры Смирновы пожаловались на несправедливое решение отправить их из «Дома-2» домой

Кристина и Мария Смирновы пожаловались в личном инста-блоге на несправедливое решение руководства реалити-шоу «Дом-2» отправить их домой.

Не секрет, что на сегодняшний день сестры-близняшки Смирновы снова вместе, пусть и за Периметром. Не единожды каждая из них признавалась, что они не могут подолгу находиться на расстоянии и именно поэтому сейчас и Кристину, и Марию радует тот факт, что они вновь неразлучны.

Сестры Смирновы пожаловались на несправедливое решение отправить их из «Дома-2» домой

Считанные часы назад сестры Смирновы опубликовали у себя на страничках в Instagram посты, в которых заявили, что руководство «Дома-2» поступило в отношении их несправедливо. Девушки уверены, что телеведущие проекта то и дело постоянно пытались вставлять каждой из них палки в колеса, тем самым мешая им строить нормальные отношения, за которыми они и пришли на реалити-шоу.

Кристина Смирнова подчеркнула, что не понимает, зачем потенциального возлюбленного ее сестры Дениса отправили на Сейшельские острова, в тот момент, когда Марию в третий раз подряд номинировали на голосование. По словам блондинки, это был «явный слив с телепроекта».

Бывшая участница «Дома-2» даже решила вспомнить ситуацию с ней самой, когда ее также выгнали с реалити-шоу, несмотря на то, что она состояла в отношениях. Да и Маргариту Овсянникову отравили домой, хотя она тоже пыталась построить любовь с Артемом Сорокой.

Сестры Смирновы пожаловались на несправедливое решение отправить их из «Дома-2» домой

В конце своего поста Кристина Смирнова и вовсе сделала сенсационное заявление. Девушка подметила, что на то, кого отправят с телепроекта домой, участники «Дома-2» по сути не могут никак повлиять, тем самым в очередной раз намекая на сценарий телешоу.

Нужно сказать, что в последнее время в Сети все чаще начали говорить о том, что на реалити-шоу все решает руководство, а не коллектив. Так, к примеру, Элина Камирен не так давно рассказала, что когда она находилась на «Доме-2» все участники должны были голосовать против выдвинутой организаторами проекта кандидатуры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:02

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