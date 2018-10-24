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Ученые озадачены внезапным исчезновением сигарообразного астероида Оумуамуа

Сигарообразный астероид Оумуамуа исчез из поля зрения ученых. По словам озадаченных астрономов, его не оказалось в месте, где он должен был быть, исходя из известной траектории.

Ученые озадачены внезапным исчезновением сигарообразного астероида Оумуамуа


Астероид Оумуамуа является первым объектом, происхождение которого не связано с нашей Солнечной системой. По некоторым сведениям он прибыл из другой галактики. Гравитация Солнца не затянула его во время пересечения системы, что поразило астрономов. Спустя некоторое время, когда сигарообразный объект был недоступен для наблюдения, ученые направили телескоп в то место, где он должен был находиться, согласно расчетам. По неясным причинам, Оумуамуа обнаружить не удалось даже с учетом того, что попытки не прекращались в течение 30 часов.

Некоторые исследования все же дали довольно ценную информацию. Судя по отсутствию пыли и газа, Оумуамуа не является кометой. Небесное тело, по мнению экспертов, может иметь длину 240 метров, хотя есть мнение, что его протяженность составляет более километра.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:42

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