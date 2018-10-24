Третий супруг Марии Аникановой признался ей в любви к другой женщине





По словам кинозвезды, ее тритий супруг - актер Андрей Силин достаточно спокойный человек. Он смирился со всеми недостатками Марии Аникановой. Спустя несколько месяцев после начала романа пара расписалась. Первые шесть лет супруги пытались зачать ребенка, однако добиться позитивного результата им не удавалось. После того как артистке исполнилось 37 лет, она наконец родила долгожданную дочь Аглаю. По словам знаменитости, через полтора года после рождения малышки, супруг сообщил, что полюбил другую женщину. Андрей Силин заявил, что не хотел обманывать маму своей дочери. Актриса подчеркнула, что от данного признания ей было очень больно, но она не осуждает супруга за этот поступок. По словам звезды, она даже рада, что он не стал вести двойную жизнь, а во всем искренне признался.Андрей Силин и Мария Аниканова после развода поддерживают дружеские отношения. Сейчас у 45-летней актрисы растет любимая дочка, а также она востребована в профессии. Артистка не исключает, что когда-то сможет полюбить снова.