Бывший дизайнер BMW - Крис Бэнгл создал свой электромобиль





Электрическое авто REDS разработано по заказу госкорпорации CHTC. По словам создателя нового электромобиля, транспортное средство на одном заряде способно преодолевать расстояние до 500 км. В свою очередь, данная версия авто приятно удивила заказчиков. Машина выполнена с использованием дорогостоящих материалов. Их лично выбирал Крис Бэнгл. Дизайнер занимает должность руководителя собственной фирмы Chris Bangle Associates, занимавшейся разработкой нового электрического транспортного средства.Эксперты отмечают, что модель пока будет выпускаться ограниченным тиражом. По словам заказчиков, они довольны проделанной работой дизайнера, а также его развивающейся компании.