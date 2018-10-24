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Разработчики BSH используют смесь бензина с водой для заправки нового двигателя

В Германии разработчики компании BSH (Bosch) создали двигатель, который использует смесь бензина с водой. Эксперты отмечают, что пятая часть бензина в баке тратится не по прямому назначению, а для охлаждения двигателя. Особенно это эффективно на больших оборотах при езде на высокой скорости.

Разработчики BSH используют смесь бензина с водой для заправки нового двигателя


В разработанном двигателе мелкодисперсная водяная пыль впрыскивается во впускной коллектор до воспламенения горючего. Благодаря этому мотор лучше охлаждается и происходит экономия топлива. На 100 километров пробега достаточно не более 200 граммов дистиллированной воды. Экономия бензина составляет до 13%. В случае, если вода в специальном баке закончится, то автомобиль не остановится, а лишь увеличится расход топлива.

По словам экспертов, разработка имеет право на жизнь. По их мнению, водная эмульсия может позволить экономию до 90% горячего. На данный момент неизвестно, когда и по какой цене в продажу поступит подобное топливо. В BSH (Bosch) отметили, что новый силовой агрегат будет использован на BMW M4 GTS. Во время тестирования автомобиля было установлено, что турбированный двигатель экономит до 10-15% топлива. При этом, динамические характеристики стали намного выше, чем у аналогичного двигателя, но без системы водного впрыска.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:00

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