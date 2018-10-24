Разработчики BSH используют смесь бензина с водой для заправки нового двигателя





В разработанном двигателе мелкодисперсная водяная пыль впрыскивается во впускной коллектор до воспламенения горючего. Благодаря этому мотор лучше охлаждается и происходит экономия топлива. На 100 километров пробега достаточно не более 200 граммов дистиллированной воды. Экономия бензина составляет до 13%. В случае, если вода в специальном баке закончится, то автомобиль не остановится, а лишь увеличится расход топлива.По словам экспертов, разработка имеет право на жизнь. По их мнению, водная эмульсия может позволить экономию до 90% горячего. На данный момент неизвестно, когда и по какой цене в продажу поступит подобное топливо. В BSH (Bosch) отметили, что новый силовой агрегат будет использован на BMW M4 GTS. Во время тестирования автомобиля было установлено, что турбированный двигатель экономит до 10-15% топлива. При этом, динамические характеристики стали намного выше, чем у аналогичного двигателя, но без системы водного впрыска.