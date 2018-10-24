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Maybach планирует заняться выпуском люксовых авто под своим брендом

Компания Maybach собирается заняться выпуском люксовых транспортных средств. Бренд в настоящее время выпускает дорогие автомобили только для компании Mercedes-Benz.

Maybach планирует заняться выпуском люксовых авто под своим брендом


Между тем в администрации не исключается, что в будущем автокомпания приступит к выпуску роскошных транспортных средств под своей вывеской. Руководитель бренда Maybach дал интервью одному из авторитетных немецких изданий. Представитель марки дал понять, что в данном случае речь идёт действительно о люксовых авто, которые будут выпускаться не для концерна Mercedes-Benz, а именно под своим брендом. При этом руководитель компании больше не поделился какой-либо детальной информацией.

Стоит напомнить, что линейная марка в настоящее время представлена исключительно транспортными средствами, которые создали на платформе Mercedes-Benz S-Class.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:53

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