Maybach планирует заняться выпуском люксовых авто под своим брендом





Между тем в администрации не исключается, что в будущем автокомпания приступит к выпуску роскошных транспортных средств под своей вывеской. Руководитель бренда Maybach дал интервью одному из авторитетных немецких изданий. Представитель марки дал понять, что в данном случае речь идёт действительно о люксовых авто, которые будут выпускаться не для концерна Mercedes-Benz, а именно под своим брендом. При этом руководитель компании больше не поделился какой-либо детальной информацией.Стоит напомнить, что линейная марка в настоящее время представлена исключительно транспортными средствами, которые создали на платформе Mercedes-Benz S-Class.