Аптеки предложили Роскомнадзору заблокировать сайт Ozon.ru





В СПФО отмечают, что с недавнего времени на Ozon.ru появилась возможность доставки лекарственных препаратов курьером. На данный момент онлайн-продажа лекарств запрещена постановлением правительства и указом президента. По мнению фармацевтов, продажа лекарств ритейлером является нарушением законодательства. На сайте отсутствует информация о качестве реализуемых товаров, условиях хранения, а также других лицензионных требованиях. Кроме того, в СПФО сомневаются в наличии у Ozon.ru лицензии на ведение фармацевтической деятельности.В Ozon.ru считают, что не нарушают законодательства и правил работы на рынке. Представитель ресурса заявил, что компания открыла две аптеки в Москве и Твери, где лекарства отпускаются офлайн. В случае, если человек не может самостоятельно приобрести препарат, то он может заказать его доставку у курьера.В 2017 году в Госдуме в первом чтении был принят разработанный Министерством здравоохранения законопроект, регулирующий онлайн-торговлю лекарствами. Однако до настоящего времени никаких подвижек в данном направлении не произошло.По мнению экспертов, оснований для полной блокировки Ozon.ru нет. Регулятор может лишь выдать предписание на прекращение онлайн-торговли лекарствами. Тем более, что сейчас в России существует множество подобных ресурсов и показательная «порка» не решит проблему.