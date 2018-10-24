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Аптеки предложили Роскомнадзору заблокировать сайт Ozon.ru

Руководители аптек России предложили Роскомнадзору заблокировать сайт Ozon.ru. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) недовольны дистанционной продажей лекарств, поскольку ритейлер нарушил российское законодательство.

Аптеки предложили Роскомнадзору заблокировать сайт Ozon.ru


В СПФО отмечают, что с недавнего времени на Ozon.ru появилась возможность доставки лекарственных препаратов курьером. На данный момент онлайн-продажа лекарств запрещена постановлением правительства и указом президента. По мнению фармацевтов, продажа лекарств ритейлером является нарушением законодательства. На сайте отсутствует информация о качестве реализуемых товаров, условиях хранения, а также других лицензионных требованиях. Кроме того, в СПФО сомневаются в наличии у Ozon.ru лицензии на ведение фармацевтической деятельности.

В Ozon.ru считают, что не нарушают законодательства и правил работы на рынке. Представитель ресурса заявил, что компания открыла две аптеки в Москве и Твери, где лекарства отпускаются офлайн. В случае, если человек не может самостоятельно приобрести препарат, то он может заказать его доставку у курьера.

В 2017 году в Госдуме в первом чтении был принят разработанный Министерством здравоохранения законопроект, регулирующий онлайн-торговлю лекарствами. Однако до настоящего времени никаких подвижек в данном направлении не произошло.

По мнению экспертов, оснований для полной блокировки Ozon.ru нет. Регулятор может лишь выдать предписание на прекращение онлайн-торговли лекарствами. Тем более, что сейчас в России существует множество подобных ресурсов и показательная «порка» не решит проблему.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:33

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