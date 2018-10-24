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Собаки способны отличать неразборчивые слова от внятной человеческой речи -Ученые

Ученые утверждают, что собаки способны отличать неразборчивые слова от внятной человеческой речи. Об этом стало известно после анализа мозга животных, которых в течение полугода учили запоминать названия некоторых предметов.

Собаки способны отличать неразборчивые слова от внятной человеческой речи -Ученые


Животные способны воспринимать команды, из чего следует, что они могут на определенном уровне понимать человеческую речь. В течение полугода 12 представителей собак различных пород стали участниками эксперимента. Они учились указывать на предмет, который им назовут, в частности, на одну из игрушек. В конце животных поместили в аппарат, сканирующий мозг, а хозяева называли тот или иной предмет. Причем, в некоторых случаях, звучали незнакомые слова. Исходя из того, что работа мозга отличалась, как по участкам, которые были задействованы в процессе, так и по уровню их активности, ученые выяснили, что собаки способны отличать внятную речь от невнятной.

Также стоит отметить, что интонация слов влияет на их восприятие животными. Тем не менее, эксперимент смогли завершить лишь 11 подопытных, последняя собака испугалась сканера, хотя и смогла успешно пройти все тесты на распознавание.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:42

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