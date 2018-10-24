Мать Дениса Вороненкова впервые после его смерти заговорила с Марией Максаковой





В первом выпуске программы, которая была посвящена погибшему экс-депутату, Мария Максакова заявляла, что к убийству супруга причастен Денис Панаитов. Певица общалась по видеосвязи, так как находилась в другой стране. По словам артистки, друг ее мужа провернул махинацию с их столичной квартирой стоимостью в 2 миллиона долларов. Знакомый политика переехал в московское жилье супругов, а они в его киевские апартаменты, в которых в данное время проживает оперная дива с наследником. Именно с данной квартиры недавно пытались выселить Марию Максакову. Она уверена, что бандиты действовали по указу Дениса Панаитова.В студии появилась мать Дениса Вороненкова – Людмила Вороненкова. По словам женщины, после убийства сына ее невестка перестала с ней общаться, при этом не показывает ей внука. В оправдание артистка сказала, что ее свекровь приехала в Киев с журналистами, которые поливают грязью ее и покойного супруга. Именно из-за этого она не желала встречаться с Людмилой Вороненковой. Первая жена убитого политика также приехала на шоу. Светлана Макеенко считает, что Денис Панаитов действует в связке с Юлией - второй женой Дениса Вороненкова. Именно ей депутат оставил все свое имущество перед побегом на Украину.