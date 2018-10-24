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Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев получил кольцо и стихи для Ольги от спонсоров

Шоу «Замуж за Бузову» завершилось, но разговоры о нем идут до сих пор. В частности, о победителе проекта Денисе Лебедеве, который обманул ожидания главной героини и нечестно повел себя со спонсорами, обеспечившими его шикарным кольцом и даже стихотворением.

Оказалось, что между Лебедевым и ювелирной компанией Дмитрия Золотого был заключен договор, согласно которому Денису уступают дорогое кольцо за полцены, а остальная оплата должна была выразиться в рекламе.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев получил кольцо и стихи для Ольги от спонсоров

Но прошли все сроки, а обещанной рекламы ювелиры так и не дождались, а пост с благодарностью был опубликован в Instagram лишь накануне, 23 октября.

С поэтом, подарившим Денису Лебедеву красивое стихотворение, легшее в основу песни «Бусинка», победитель шоу «Замуж за Бузову» и вовсе обошелся некрасиво. По словам Владимира из Тюмени, Лебедев должен был указать его в авторах, но затем выдал стихотворение за свое.

Правда, затем, в комментарии к видеоролику Дениса, автор стихотворения поблагодарил сыровара за все-таки выполненные обязательства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:03

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