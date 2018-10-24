Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев получил кольцо и стихи для Ольги от спонсоров

Оказалось, что между Лебедевым и ювелирной компанией Дмитрия Золотого был заключен договор, согласно которому Денису уступают дорогое кольцо за полцены, а остальная оплата должна была выразиться в рекламе.Но прошли все сроки, а обещанной рекламы ювелиры так и не дождались, а пост с благодарностью был опубликован в Instagram лишь накануне, 23 октября.С поэтом, подарившим Денису Лебедеву красивое стихотворение, легшее в основу песни «Бусинка», победитель шоу «Замуж за Бузову» и вовсе обошелся некрасиво. По словам Владимира из Тюмени, Лебедев должен был указать его в авторах, но затем выдал стихотворение за свое.Правда, затем, в комментарии к видеоролику Дениса, автор стихотворения поблагодарил сыровара за все-таки выполненные обязательства.