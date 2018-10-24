Студент открыл пульсар, вращающийся медленнее всех остальных





Чиа Мин Тан состоял в международной команде астрономов, которая проводила наблюдения в Нидерландах с помощью радиоинтерферометра LOFAR. В ходе исследований он смог обнаружить самый медленный пульсар, который известен науке. Объект раньше имел период вращения, который составлял 8,5 сек. Новый пульсар располагается в созвездии Кассиопея примерно в 5 200 световых лет от Земли. Он делает оборот за 23 500 сек. Открытие примечательно тем, что радиоизлучение данного пульсара длится 200 мск за период вращения в 23,5 сек. Чиа Мин Тан отметил, что радиоизлучение, которое исходит от пульсара, представляет собой космический маяк. При этом человек может видеть сигнал в случае направленного в его сторону радиолуча. В этом случае он является настолько узким, что попросту мог не попасть на Землю.Еще более сложней обнаружить медленновращающиеся пульсары. Данный пульсар движется в 15 000 раз медленней самого быстрого известного космического собрата. Исследователь надеется, что при помощи LOFAR удастся обнаружить прочие такие объекты.