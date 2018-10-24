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Студент открыл пульсар, вращающийся медленнее всех остальных

Студент докторантуры Манчестерского университета открыл пульсар, который вращается медленнее всех известных аналогов. Ему около 14 000 000 лет.

Студент открыл пульсар, вращающийся медленнее всех остальных


Чиа Мин Тан состоял в международной команде астрономов, которая проводила наблюдения в Нидерландах с помощью радиоинтерферометра LOFAR. В ходе исследований он смог обнаружить самый медленный пульсар, который известен науке. Объект раньше имел период вращения, который составлял 8,5 сек. Новый пульсар располагается в созвездии Кассиопея примерно в 5 200 световых лет от Земли. Он делает оборот за 23 500 сек. Открытие примечательно тем, что радиоизлучение данного пульсара длится 200 мск за период вращения в 23,5 сек. Чиа Мин Тан отметил, что радиоизлучение, которое исходит от пульсара, представляет собой космический маяк. При этом человек может видеть сигнал в случае направленного в его сторону радиолуча. В этом случае он является настолько узким, что попросту мог не попасть на Землю.

Еще более сложней обнаружить медленновращающиеся пульсары. Данный пульсар движется в 15 000 раз медленней самого быстрого известного космического собрата. Исследователь надеется, что при помощи LOFAR удастся обнаружить прочие такие объекты.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:12

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