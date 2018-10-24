Ученые: Витамин D поможет избежать негативных последствий диетического питания





Специалисты утверждают, что люди не в полной мере осознают, какой именно ущерб наносится организму во время соблюдения диет. Витамин D регулирует количество кальция и фосфата в теле человека, а его отсутствие может повлечь за собой рахит, деформацию костей и другие серьезные заболевания. Всемирная организация здравоохранения в связи с вышеупомянутыми осложнениями рекомендует восполнять витамин D некоторыми продуктами для того, чтобы негативное влияние диетического питания на организм было снижено. Жаренная рыба, в том числе лосось, сельдь, скумбрия, некоторые виды молочных продуктов, такие как йогурт, молоко, а также яйца и мясо, являются отличными его источниками.По словам ученых, больше всего данная проблема относится к офисным работникам, недоедающим в течение дня, а также к пожилым людям. Кроме того, девушки, соблюдающие строгие диеты, испытывают серьезный недостаток в витамине D и остро нуждаются в его восполнении.