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Ученые: Витамин D поможет избежать негативных последствий диетического питания

По словам ученых, витамин D поможет снизить негативное влияние диетического режима питания. В особенности это относится к пожилым людям, работникам офиса, а также к тем, кто злоупотребляет всевозможными диетами.

Ученые: Витамин D поможет избежать негативных последствий диетического питания


Специалисты утверждают, что люди не в полной мере осознают, какой именно ущерб наносится организму во время соблюдения диет. Витамин D регулирует количество кальция и фосфата в теле человека, а его отсутствие может повлечь за собой рахит, деформацию костей и другие серьезные заболевания. Всемирная организация здравоохранения в связи с вышеупомянутыми осложнениями рекомендует восполнять витамин D некоторыми продуктами для того, чтобы негативное влияние диетического питания на организм было снижено. Жаренная рыба, в том числе лосось, сельдь, скумбрия, некоторые виды молочных продуктов, такие как йогурт, молоко, а также яйца и мясо, являются отличными его источниками.

По словам ученых, больше всего данная проблема относится к офисным работникам, недоедающим в течение дня, а также к пожилым людям. Кроме того, девушки, соблюдающие строгие диеты, испытывают серьезный недостаток в витамине D и остро нуждаются в его восполнении.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00

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