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Курбан Омаров в целях воспитания в магазине прятался от детей

Муж звёздной ведущей Ксении Бородиной - Курбан Омаров любит выкладывать у себя в Instagram различные семейные фото и видео с детьми.

Надо отметить, что Курбан достойный глава семейства и к детям относятся очень трепетно.

Курбан Омаров в целях воспитания в магазине прятался от детей

И не важно, что старшая дочь Ксении - Маруся ему не родная. Видно, что к ней он испытывает такие же теплые отцовские чувства, как и к своему родному сыну Омару, и общей с Ксенией дочери Теоне.

В очередном забавном видеоролике муж Бородиной показал, как в целях воспитания прятался в гипермаркете от Омара и Маруси. Однако, хоть дети и заняты были беседой между собой, но главного мужчину своей семьи они из вида не выпускали. Или, по крайней мере, сразу же отыскивали его, когда он прятался от них.

Курбан Омаров в целях воспитания в магазине прятался от детей

"Те кто видел сегодня ненормального дядю бегающего по магазину объясняю. Я хотел проучить невнимательных детей, а они оказались взрослей чем я думал) Хоть побегал перед сном от души)) Всем спать, а то завтра в садик проспите", - комментирует видео Курбан.

Подписчики оценили видео и отметили, что Курбан просто "клёвый папа".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:43

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