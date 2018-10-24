Курбан Омаров в целях воспитания в магазине прятался от детей
Муж звёздной ведущей Ксении Бородиной - Курбан Омаров любит выкладывать у себя в Instagram различные семейные фото и видео с детьми.
Надо отметить, что Курбан достойный глава семейства и к детям относятся очень трепетно.
И не важно, что старшая дочь Ксении - Маруся ему не родная. Видно, что к ней он испытывает такие же теплые отцовские чувства, как и к своему родному сыну Омару, и общей с Ксенией дочери Теоне.
В очередном забавном видеоролике муж Бородиной показал, как в целях воспитания прятался в гипермаркете от Омара и Маруси. Однако, хоть дети и заняты были беседой между собой, но главного мужчину своей семьи они из вида не выпускали. Или, по крайней мере, сразу же отыскивали его, когда он прятался от них.
Подписчики оценили видео и отметили, что Курбан просто "клёвый папа".
Надо отметить, что Курбан достойный глава семейства и к детям относятся очень трепетно.
И не важно, что старшая дочь Ксении - Маруся ему не родная. Видно, что к ней он испытывает такие же теплые отцовские чувства, как и к своему родному сыну Омару, и общей с Ксенией дочери Теоне.
В очередном забавном видеоролике муж Бородиной показал, как в целях воспитания прятался в гипермаркете от Омара и Маруси. Однако, хоть дети и заняты были беседой между собой, но главного мужчину своей семьи они из вида не выпускали. Или, по крайней мере, сразу же отыскивали его, когда он прятался от них.
"Те кто видел сегодня ненормального дядю бегающего по магазину объясняю. Я хотел проучить невнимательных детей, а они оказались взрослей чем я думал) Хоть побегал перед сном от души)) Всем спать, а то завтра в садик проспите", - комментирует видео Курбан.
Подписчики оценили видео и отметили, что Курбан просто "клёвый папа".