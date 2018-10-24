Российские специалисты создали действующий образец беспилотного аэротакси
Российскими специалистами был создан действующий образец беспилотного современного аэротакси. Данную информацию сообщили в центре прототипирования НИТУ «МИСиС» «Кинетика».
Модель соединяет в себе квадрокоптер, «летающее крыло», а также конвертоплан. Данное беспилотное аэротакси можно применять для пассажирских перевозок по городу. Прототип весит 60 кг. Аппарат может разгоняться до 200 км/час. По словам разработчиков, серийные версии смогут осуществлять разгон до 300 км/час.
Новинка будет внедрена к 2020 году. Массовое использование таких устройств усложняется вследствие отсутствия нормативной базы. По словам специалистов, имеется необходимость создания эффективной системы безопасности полетов для нового транспорта. Это необходимо для исключения случайных аварий.
Модель соединяет в себе квадрокоптер, «летающее крыло», а также конвертоплан. Данное беспилотное аэротакси можно применять для пассажирских перевозок по городу. Прототип весит 60 кг. Аппарат может разгоняться до 200 км/час. По словам разработчиков, серийные версии смогут осуществлять разгон до 300 км/час.
Новинка будет внедрена к 2020 году. Массовое использование таких устройств усложняется вследствие отсутствия нормативной базы. По словам специалистов, имеется необходимость создания эффективной системы безопасности полетов для нового транспорта. Это необходимо для исключения случайных аварий.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:29