Российские специалисты создали действующий образец беспилотного аэротакси





Модель соединяет в себе квадрокоптер, «летающее крыло», а также конвертоплан. Данное беспилотное аэротакси можно применять для пассажирских перевозок по городу. Прототип весит 60 кг. Аппарат может разгоняться до 200 км/час. По словам разработчиков, серийные версии смогут осуществлять разгон до 300 км/час.Новинка будет внедрена к 2020 году. Массовое использование таких устройств усложняется вследствие отсутствия нормативной базы. По словам специалистов, имеется необходимость создания эффективной системы безопасности полетов для нового транспорта. Это необходимо для исключения случайных аварий.