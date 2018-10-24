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Российские специалисты создали действующий образец беспилотного аэротакси

Российскими специалистами был создан действующий образец беспилотного современного аэротакси. Данную информацию сообщили в центре прототипирования НИТУ «МИСиС» «Кинетика».

Российские специалисты создали действующий образец беспилотного аэротакси


Модель соединяет в себе квадрокоптер, «летающее крыло», а также конвертоплан. Данное беспилотное аэротакси можно применять для пассажирских перевозок по городу. Прототип весит 60 кг. Аппарат может разгоняться до 200 км/час. По словам разработчиков, серийные версии смогут осуществлять разгон до 300 км/час.

Новинка будет внедрена к 2020 году. Массовое использование таких устройств усложняется вследствие отсутствия нормативной базы. По словам специалистов, имеется необходимость создания эффективной системы безопасности полетов для нового транспорта. Это необходимо для исключения случайных аварий.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:29

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