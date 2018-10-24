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Ученые: Тип личности взаимосвязан с сексуальными фантазиями человека

Ученые утверждают, что лип личности взаимосвязан с сексуальными фантазиями человека. В эксперименте, целью которого было подтверждение данной теории, участвовали 4000 добровольцев.
Ученые: Тип личности взаимосвязан с сексуальными фантазиями человека


В опросе приняли участие люди от 18 до 87 лет. Специалисты расспрашивали 4000 добровольцев о предпочтениях в сексе, после чего их просили раскрыть свой тип личности. Как выяснилось, невротики предпочитают романтику, страсть, а также расслабляющий секс. Неопределенность вызывает у них беспокойство и напряженность, в связи с чем, нетрадиционные виды отношений не для них.

Уравновешенные люди пытаются доставить удовольствие как себе, так и партнеру. Впрочем, эксперименты у них под запретом, как и частая смена партнеров. Авантюристы постоянно экспериментируют, могут выходить за рамки общепринятых норм, а также ищут партнера себе под стать. Добросовестные люди не имеют каких-то определенных предпочтений и склонны к тому, чтобы соответствовать нормам.

Экстраверты склонны к разговорам о сексе с партнером, несмотря на то, что фантазии о запретных половых актах у них проявляются редко. У интровертов все иначе - они предпочитают нетрадиционный секс.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:20

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