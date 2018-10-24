Новый способ диагностики крови сразу определяет наличие 307 видов бактерий в организме человека





Пока медики могут получить результаты только после 3 суток, а также выписывают пациентам препараты, причиняющие большой вред организму. Система BacCapSeq быстро решает данную проблему после сравнения генетической информации патогенов с базой данных, где есть 4 миллиона записей.Полный анализ крови занимает 70 часов, но его можно ускорить благодаря подключению вычислительной мощности. Специалисты уже провели тесты, взяв за образец кровь с сепсисом. Система смогла найти инфекции, которые раньше были неизвестны. Это относится к редкому виду Gardnerella vaginalis, вызвавшему осложнение у ВИЧ- пациента.