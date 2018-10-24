Дарья Пынзарь призналась в Instagram, что сама себя стрижёт

"Завтра буду экспериментировать, красить волосы сама, недавно я их сама подровняла, никто не понял что это дело моих рук...пожелайте мне удачи, а я пошла переводить инструкцию с турецкого на русский", - сообщает блондинка.

"Сама не решилась! Нашла крутого мастера в Алании! Ушла счастливая!... нравится?", - спрашивает звезда "Дома-2" у своих подписчиков.

Девушка постоянно летает между Москвой и Турцией, где её старшенький даже успел пойти в школу.По всей вероятности, из-за такого насыщенного графика и семейных забот жена Сергея даже не найдет время сходить в парикмахерскую.Накануне Даша у себя в Инстаграме призналась, что сама себе делает стрижку прямо дома. Кстати, там же она сама собиралась и краситься.Однако позже Дарья выложила публикацию, где сообщает, что краситься сама не решилась и нашла турецкого мастера.Поклонники, разумеется, похвалили цвет и длину нынешних Дашиных локонов и отметили, что так ей намного лучше.