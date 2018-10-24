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Дарья Пынзарь призналась в Instagram, что сама себя стрижёт

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2", а по совместительству мама двоих очаровательных мальчиков Дарья Пынзарь живёт интересной жизнью.

Девушка постоянно летает между Москвой и Турцией, где её старшенький даже успел пойти в школу.

Дарья Пынзарь призналась в Instagram, что сама себя стрижёт

По всей вероятности, из-за такого насыщенного графика и семейных забот жена Сергея даже не найдет время сходить в парикмахерскую.

Накануне Даша у себя в Инстаграме призналась, что сама себе делает стрижку прямо дома. Кстати, там же она сама собиралась и краситься.

"Завтра буду экспериментировать, красить волосы сама, недавно я их сама подровняла, никто не понял что это дело моих рук...пожелайте мне удачи, а я пошла переводить инструкцию с турецкого на русский", - сообщает блондинка.

Дарья Пынзарь призналась в Instagram, что сама себя стрижёт

Однако позже Дарья выложила публикацию, где сообщает, что краситься сама не решилась и нашла турецкого мастера.

"Сама не решилась! Нашла крутого мастера в Алании! Ушла счастливая!... нравится?", - спрашивает звезда "Дома-2" у своих подписчиков.

Поклонники, разумеется, похвалили цвет и длину нынешних Дашиных локонов и отметили, что так ей намного лучше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:04

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