Фанату ЦСКА ампутировали ногу вследствие обрушения эскалатора в Риме
В метро Рима перед матчем итальянской «Ромы» и московского ЦСКА произошло обрушение эскалатора. Вследствие данного происшествия пострадали десятки фанатов российской команды. Одному из фанатов ЦСКА медики ампутировали ногу.
Обрушение эскалатора произошло в римском метро 23 октября. При этом пострадало множество российских футбольных болельщиков, которые прибыли в столицу Италии, чтобы посмотреть игру ЦСКА, а также местной «Ромы». Представители Российского футбольного союза после случившегося пообещали помощь фанатам московской футбольной команды, которые пострадали в Риме.
Наряду с этим Вирджиния Раджи, занимающая пост мэра Рима, заявила, что в данном инциденте виноваты сами болельщики Российской Федерации.
Обрушение эскалатора произошло в римском метро 23 октября. При этом пострадало множество российских футбольных болельщиков, которые прибыли в столицу Италии, чтобы посмотреть игру ЦСКА, а также местной «Ромы». Представители Российского футбольного союза после случившегося пообещали помощь фанатам московской футбольной команды, которые пострадали в Риме.
Наряду с этим Вирджиния Раджи, занимающая пост мэра Рима, заявила, что в данном инциденте виноваты сами болельщики Российской Федерации.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:46