Фанату ЦСКА ампутировали ногу вследствие обрушения эскалатора в Риме





Обрушение эскалатора произошло в римском метро 23 октября. При этом пострадало множество российских футбольных болельщиков, которые прибыли в столицу Италии, чтобы посмотреть игру ЦСКА, а также местной «Ромы». Представители Российского футбольного союза после случившегося пообещали помощь фанатам московской футбольной команды, которые пострадали в Риме.Наряду с этим Вирджиния Раджи, занимающая пост мэра Рима, заявила, что в данном инциденте виноваты сами болельщики Российской Федерации.