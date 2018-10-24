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Фанату ЦСКА ампутировали ногу вследствие обрушения эскалатора в Риме

В метро Рима перед матчем итальянской «Ромы» и московского ЦСКА произошло обрушение эскалатора. Вследствие данного происшествия пострадали десятки фанатов российской команды. Одному из фанатов ЦСКА медики ампутировали ногу.

Фанату ЦСКА ампутировали ногу вследствие обрушения эскалатора в Риме


Обрушение эскалатора произошло в римском метро 23 октября. При этом пострадало множество российских футбольных болельщиков, которые прибыли в столицу Италии, чтобы посмотреть игру ЦСКА, а также местной «Ромы». Представители Российского футбольного союза после случившегося пообещали помощь фанатам московской футбольной команды, которые пострадали в Риме.



Наряду с этим Вирджиния Раджи, занимающая пост мэра Рима, заявила, что в данном инциденте виноваты сами болельщики Российской Федерации.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:46

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