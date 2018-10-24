АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с “трехлетним психоаналитиком”

Поклонники были в восторге после просмотра нового видео юмориста, опубликованного в Instagram. Максим Галкин показал в нем фрагмент записи детской программы “Лучше всех”, упомянув о “трехлетнем психоаналитике”.
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с “трехлетним психоаналитиком”

Ведущий лаконично сообщил, что зашел к нему после работы, а также выступал в роли пациента специалиста, жалуясь на свое одиночество и сильное перенапряжение. Затем Максим Галкин попросил его провести психокоррекцию, после чего узнал, что сказка о Колобке стала виновником всех его неприятностей.

Юный участник шоу заявил, что артист не должен больше читать эту книгу, потому что она негативно действует на его сознание. Подписчики долго смеялись после такого ролика, поблагодарив ведущего за доставленное удовольствие и назвав его сюжет настоящим шедевром.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанату ЦСКА ампутировали ногу вследствие
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с
Светлана Лобода госпитализирована в московскую
Военные скрывают в Антарктиде сверхзвуковой
Volkswagen официально презентует 25 октября
Японцы прекращают выпуск Nissan Almera на
Премиальные наушники Sony WH-1000XM3 будут стоить
Владимир Путин принял участие в кулинарном
Huawei объявила про начало реализации в России
Xiaomi планирует презентовать мощный игровой
Ученые: Комета Галлея уничтожит Землю в 2061 году
Анфиса Чехова продемонстрировала новый имидж
Ученые: Парад планет вызовет сильнейшие
Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой
Вадим Манукян раскритиковал программу Бориса
Суд решил, что сын Александра Кержакова должен
Ольга Рапунцель и Алена Савкина замечены в
Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на
Максим Фадеев собирается провести первый концерт
Каменные шары из Моховского разреза могли
Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и
Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман
Очевидцы: Корабли с планеты Нибиру были
Приложение «Google Новости» разоряет пользователей
В отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой
Ученые: Средство от онкологии найдено в растении
Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего
Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с
Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в
Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире
Просмотреть все новости