Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с “трехлетним психоаналитиком”

Ведущий лаконично сообщил, что зашел к нему после работы, а также выступал в роли пациента специалиста, жалуясь на свое одиночество и сильное перенапряжение. Затем Максим Галкин попросил его провести психокоррекцию, после чего узнал, что сказка о Колобке стала виновником всех его неприятностей.Юный участник шоу заявил, что артист не должен больше читать эту книгу, потому что она негативно действует на его сознание. Подписчики долго смеялись после такого ролика, поблагодарив ведущего за доставленное удовольствие и назвав его сюжет настоящим шедевром.