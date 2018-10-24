Светлана Лобода госпитализирована в московскую клинику
Журналисты узнали, что певица была госпитализирована в московскую клинику из-за сильных болей в области живота. Медики готовят Светлану Лободу к операции.
Исполнительница находится в палате для VIP, но пока другой информации от ее представителей нет. Также взволнованные подписчики не видят сообщений на странице Светланы Лободы в Instagram.
Звезда должна была выступать 25 октября на концерте в “Крокус Сити Холле”. В связи с создавшейся ситуацией он может быть отменен или перенесен на поздние сроки.
Исполнительница находится в палате для VIP, но пока другой информации от ее представителей нет. Также взволнованные подписчики не видят сообщений на странице Светланы Лободы в Instagram.
Звезда должна была выступать 25 октября на концерте в “Крокус Сити Холле”. В связи с создавшейся ситуацией он может быть отменен или перенесен на поздние сроки.