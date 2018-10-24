Светлана Лобода госпитализирована в московскую клинику





Исполнительница находится в палате для VIP, но пока другой информации от ее представителей нет. Также взволнованные подписчики не видят сообщений на странице Светланы Лободы в Instagram.Звезда должна была выступать 25 октября на концерте в “Крокус Сити Холле”. В связи с создавшейся ситуацией он может быть отменен или перенесен на поздние сроки.