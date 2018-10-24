Военные скрывают в Антарктиде сверхзвуковой корабль для борьбы с внеземными существами
Самый загадочный и малоизученный континент мира давно уже интересует исследователей и ученых, а также не желает открывать свои тайны людям. Пользователи Google Earth заметили на территории Антарктиды треугольный аппарат, который может быть сверхзвуковым кораблем военных для борьбы с внеземными существами.
Они решили внимательно рассмотреть аппарат, который в это время мог подниматься в воздух, судя по сюжету видео. Многие пользователи сетей не сомневаются, что власти скрывают свои технологии в таком месте, чтобы потом использовать во время сражения с пришельцами.
В последнее время уфологи часто говорят о планете Нибиру и событиях на Луне, так что сверхзвуковой корабль может отражать атаки космических гостей или обозначать цели с помощью лазера. Кроме того, аналогичные технологии уже были замечены экспертами в Персидском заливе. Самолеты TR-3 Black Manta тоже имели форму треугольника.
Они решили внимательно рассмотреть аппарат, который в это время мог подниматься в воздух, судя по сюжету видео. Многие пользователи сетей не сомневаются, что власти скрывают свои технологии в таком месте, чтобы потом использовать во время сражения с пришельцами.
В последнее время уфологи часто говорят о планете Нибиру и событиях на Луне, так что сверхзвуковой корабль может отражать атаки космических гостей или обозначать цели с помощью лазера. Кроме того, аналогичные технологии уже были замечены экспертами в Персидском заливе. Самолеты TR-3 Black Manta тоже имели форму треугольника.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00