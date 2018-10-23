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Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой из-за отца

О том, что Маргарита Овсянникова до участия в телепроекте «Дом-2» зарабатывала на жизнь эскортом, ни она сама, ни ее родной отец не стесняются говорить открыто. Более того, оказалось, что все это время мужчина поддерживал свою дочь, считая, что у нее есть собственная голова на плечах, и она точно знает, что делает.

Поэтому даже во времена студенчества девушка жила на содержании у богатого мужчины, который даже собирался на ней жениться. Однако тогда свадьба так и не состоялась – Александр Анатольевич спугнул зятя и Марго пришлось уйти от возлюбленного.

Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой из-за отца

«Тогда еще Рита училась в институте в Одессе и жила с неким бизнесменом. Он её содержал, кормил и давал денег на проезд. Дело шло к свадьбе, вызвали меня, он на меня посмотрел и передумал жениться», - вспомнил мужчина.

Он отметил, что когда дочь решила съехать, избранник не дал ей ни копейки на проезд, однако его мать оказалась доброй женщиной и дала Марго в долг 200 долларов. На эти деньги Овсянникова нашла себе жилье, а после отправилась на настоящую работу, дабы вернуть долг.

Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой из-за отца

«Она подрабатывала в караоке-баре: носила микрофоны, пела, в магазине подрабатывала. Ей тогда казалось, что всё пропало, но всё наладилось. Сейчас история повторяется», - подвел итог мужчина, намекая на страдания дочери из-за расставания с Артемом Сорокой.

Напомним, что на данный момент Маргарита уже не является участницей телестройки, благодаря решению коллектива девушка покинула периметр, а Артем Сорока, с которым она последние несколько месяцев строила отношения, остался на проекте, хотя и обещал уйти вслед за ней.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:54

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