Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой из-за отца

«Тогда еще Рита училась в институте в Одессе и жила с неким бизнесменом. Он её содержал, кормил и давал денег на проезд. Дело шло к свадьбе, вызвали меня, он на меня посмотрел и передумал жениться», - вспомнил мужчина.

«Она подрабатывала в караоке-баре: носила микрофоны, пела, в магазине подрабатывала. Ей тогда казалось, что всё пропало, но всё наладилось. Сейчас история повторяется», - подвел итог мужчина, намекая на страдания дочери из-за расставания с Артемом Сорокой.





Поэтому даже во времена студенчества девушка жила на содержании у богатого мужчины, который даже собирался на ней жениться. Однако тогда свадьба так и не состоялась – Александр Анатольевич спугнул зятя и Марго пришлось уйти от возлюбленного.Он отметил, что когда дочь решила съехать, избранник не дал ей ни копейки на проезд, однако его мать оказалась доброй женщиной и дала Марго в долг 200 долларов. На эти деньги Овсянникова нашла себе жилье, а после отправилась на настоящую работу, дабы вернуть долг.Напомним, что на данный момент Маргарита уже не является участницей телестройки, благодаря решению коллектива девушка покинула периметр, а Артем Сорока, с которым она последние несколько месяцев строила отношения, остался на проекте, хотя и обещал уйти вслед за ней.